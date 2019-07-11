2019-07-11T12:20:32+03:00
Общество

Глава Ямала обсудил с Анной Неркаги туристический потенциал «Земли Надежды»

Встал вопрос об обучении местных жителей в качестве инструкторов по этнотуризму
Анна Полякова
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Глава Ямала обсудил с Анной Неркаги туристический потенциал «Земли Надежды» Фото: yanao.ruГлава Ямала обсудил с Анной Неркаги туристический потенциал «Земли Надежды» Фото: yanao.ru
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Рабочая поездка губернатора Дмитрия Артюхова по Приуральскому району началась с посещения этностойбища «Земля Надежды». Он осмотрел этностойбище, пообщался с его хозяйкой Анной Неркаги и остальными жителями.

Губернатор осмотрел выставку в местной школе и зашёл в храм Архангела Михаила, где провели короткую службу в честь гостей. В личной беседе с Анной Неркаги, известной ямальской писательницей и основательницей этностьйбища, обсудили потенциал православного лагеря, в том числе, туристический.

Фото: yanao.ru

Фото: yanao.ru

Земля Надежды каждый год привлекает все больше туристов. Здесь уже побывали путешественники из Голландии, Германии, Канады, Китая и других стран. Встал вопрос об обучении местных жителей в качестве инструкторов по этнотуризму. При поддержке округа, уверены тундровики, туризм станет новым импульсом к развитию всей территории этностойбища и прилегающей к ней тундре.

- Одна группа, чтобы приехать к нам, нанимала огромную машину. Приехали все уставшие, а люди вообще-то отдохнуть собирались. Нужен транспорт, нужно топливо для него, - рассказала местная кочевница и экскурсовод Анна Лаптандер.

Все единогласно сошлись во мнении, что здесь нужно всё это развивать, ведь туризм для Земли Надежды – это, в первую очередь, рабочие места для всех жителей.

Когда группа приезжает, заняты все – от мала до велика. Дети печки топят, повара готовят еду, чумработницы постель заправляют, экскурсоводы рассказывают ненецкие истории и легенды. Это работа с зарплатой, занятость населения. Если это будет постоянным, молодёжь не будет уезжать из тундры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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