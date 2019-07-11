2019-07-11T11:46:38+03:00
Экономика

Ямал рассчитывает участия малого бизнеса в крупных проектах

Местные производители получат содействие региональной власти
Анна Полякова
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До 2050 года Ямалу потребуется поставка не менее 99,5 млн тонн щебня, цемента и железобетонных изделий. Такие данные фигурируют в региональной Строительной концепции.

Часть этой потребности может быть обеспечена силами местных производителей, считают в правительстве ЯНАО. Для этого бизнес получает содействие органов власти автономного округа в модернизации и создании необходимых производственных мощностей.

Правительство арктического региона планирует выделить из окружного бюджета субсидию лизинговой компании «Ямал» для поддержки предприятий автономного округа, производящих строительные материалы. Размер субсидии – 50 млн рублей. Деньги пойдут на модернизацию и приобретение оборудования.

- Правительство округа создаёт необходимые условия для вовлечения регионального бизнеса в масштабные проекты освоения российской Арктики – строительство Северного широтного хода, освоение новых месторождений», – рассказывает директор департамента экономики региона Светлана Гусева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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