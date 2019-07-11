За публичное демонстрирование свастики надымчанина наказали рублем

СЕГОДНЯ 11:32 2019-07-11T11:34:38+03:00

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Жителя Надыма, демонстрировавшего нацистскую символику, привлекли к ответственности. Горожанин в открытой социальной сети разместил изображение свастики. Это заметили при проведении мониторинга сети «Интернет» сотрудники городской прокуратуры.

При этом по закону «О противодействии экстремистской деятельности» на территории Российской Федерации пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики запрещено.

На мужчину завели дело об административном правонарушении. В результате суд назначил виновному лицу наказание в виде штрафа. В настоящее время незаконное изображение удалено, сообщили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU