За публичное демонстрирование свастики надымчанина наказали рублем
Жителя Надыма, демонстрировавшего нацистскую символику, привлекли к ответственности. Горожанин в открытой социальной сети разместил изображение свастики. Это заметили при проведении мониторинга сети «Интернет» сотрудники городской прокуратуры.
При этом по закону «О противодействии экстремистской деятельности» на территории Российской Федерации пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики запрещено.
На мужчину завели дело об административном правонарушении. В результате суд назначил виновному лицу наказание в виде штрафа. В настоящее время незаконное изображение удалено, сообщили в прокуратуре ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU