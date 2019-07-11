2019-07-11T11:21:30+03:00
Общество

Лыжную базу в Тазовском благоустроят к августу

Масштаб планируемых работ впечатляет
Анна Полякова
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В Тазовском обновится территория лыжной базы Фото: tasu.ruВ Тазовском обновится территория лыжной базы Фото: tasu.ru
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В Тазовском начаты работы по благоустройству прилегающей территории лыжной базы и тира. Уже в августе тазовчане смогут оценить внешний вид и функциональность обновленного спортивного объекта. С первых чисел июля работы по обустройству территории идут полным ходом.

Масштаб планируемых работ по обустройству лыжной базы впечатляет. Как сообщили в районной администрации, по периметру объекта установят ограждение, на территории базы организуют зону отдыха со скамейками и декоративными фонарями, брусчаткой вымостят прогулочную дорожку к зданию, по участку разобьют зеленый газон и расставят вазоны с цветами.

Здесь расположится современная тренажерная площадка, на которой установят уличные тренажеры, подходящие для спортсменов любого возраста. Среди них - турники разного уровня, лестница, скамья для пресса.

Кроме этого, для удобства автовладельцев рядом со спортивной площадкой оборудуют просторную и вместительную зону парковки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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