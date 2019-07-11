2019-07-11T10:41:03+03:00
Происшествия

В Тазовском пьяный инвалид едва не устроил пожар в доме

Мужчина забыл про пищу на плите
Анна Полякова
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В Тазовском пьяный инвалид едва не устроил пожар в доме Фото: gkups.yanao.ruВ Тазовском пьяный инвалид едва не устроил пожар в доме Фото: gkups.yanao.ru
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Бдительные соседи смогли предотвратить несчастье в жилом доме в поселке Тазовский. Утром 11 июля пожарные спасли от беды жильца дома на улице Пушкина 25.

Сообщение о запахе дыма из квартиры поступило в 08 часов 58 минут в ПЧ по охране п.Тазовский. Пожарные провели разведку и в результате выяснили, что подгорела пища на плите. Хозяин квартиры предположительно находился в нетрезвом состоянии. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

Выяснилось, что мужчина, проживающий здесь является инвалидом первой группы. Руководство пожарной части будет информировать департамент социальной защиты населения, о том, что ему необходим постоянный социальный работник во избежание подобных случаев, пояснили в ГКУ «Противопожарная охрана ЯНАО».

ИСТОЧНИК KP.RU

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