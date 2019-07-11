В Надыме иномарка сбила подростка и скрылась

СЕГОДНЯ 09:57 2019-07-11T10:01:44+03:00

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В Надыме 14-летний парень попал под машину на пешеходном переходе. ДТП случилось 10 июля около 19 часов 25 минут на регулируемом перекрестке по ул. Пионерской. Известно, что подросток переходил проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

- Не установленный водитель за рулем автомобиля Hyundai допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода. В результате происшествия 14-летний надымчанин получил травмы, - пояснили в Госавтоинпекции ЯНАО.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых два человека получили различные травмы, в их числе ребёнок.

С начала 2019 года в 2394 зарегистрированных ДТП, погибли 14 человек и 277 травмированы, в их числе 33 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU