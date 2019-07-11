На Ямале лабораторно исследуют асфальт с отремонтированных дорог
Общественники совместно с представителями окружной дорожной дирекции побывали в лаборатории, где проводятся дополнительные исследования отобранных образцов асфальтобетонного покрытия с отремонтированных улиц окружной столицы. Выездная встреча проходила в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
В лаборатории ежедневно определяют асфальтобетонную смесь на соответствие нормативной документации. Здесь проверяют толщину, плотность и водонасыщение, а также считают коэффициент уплотнения. В ходе испытаний материал находится в определённом температурном режиме – это климатический диапазон, при котором на Крайнем Севере асфальтобетонное полотно испытывает особую нагрузку.
Керны с улицы Карла Маркса, уже прошли испытания и подтвердили свои характеристики. Это значит, что этот асфальт уложен в соответствии с нормативными требованиями.
- Нам пояснили, как можно дорабатывать асфальтобетонную смесь, адаптировать её для северных условий. Мы увидели, что подрядчик модифицирует смесь в соответствии с ГОСТами. Мы и дальше будем осуществлять общественный контроль на всех этапах реализации национального проекта, - поделился представитель Общественной палаты ЯНАО Евгений Кириллов.
Так, при устройстве верхнего слоя дорожной одежды на автодороге Салехард – Аэропорт будет применена новая технология – щебёночно-мастичный асфальтобетон на полимерно-битумном вяжущем. Эта технология доказала свои преимущества и в лаборатории, и на практике, сообщает правительство ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU