2019-07-11T10:23:37+03:00
Общество

На Ямале лабораторно исследуют асфальт с отремонтированных дорог

Асфальтобетонную смесь адаптируют для северных условий
Анна Полякова
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На Ямале лабораторно исследуют образцы покрытия отремонтированных дорог Фото: yanao.ruНа Ямале лабораторно исследуют образцы покрытия отремонтированных дорог Фото: yanao.ru
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Общественники совместно с представителями окружной дорожной дирекции побывали в лаборатории, где проводятся дополнительные исследования отобранных образцов асфальтобетонного покрытия с отремонтированных улиц окружной столицы. Выездная встреча проходила в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В лаборатории ежедневно определяют асфальтобетонную смесь на соответствие нормативной документации. Здесь проверяют толщину, плотность и водонасыщение, а также считают коэффициент уплотнения. В ходе испытаний материал находится в определённом температурном режиме – это климатический диапазон, при котором на Крайнем Севере асфальтобетонное полотно испытывает особую нагрузку.

Керны с улицы Карла Маркса, уже прошли испытания и подтвердили свои характеристики. Это значит, что этот асфальт уложен в соответствии с нормативными требованиями.

- Нам пояснили, как можно дорабатывать асфальтобетонную смесь, адаптировать её для северных условий. Мы увидели, что подрядчик модифицирует смесь в соответствии с ГОСТами. Мы и дальше будем осуществлять общественный контроль на всех этапах реализации национального проекта, - поделился представитель Общественной палаты ЯНАО Евгений Кириллов.

Так, при устройстве верхнего слоя дорожной одежды на автодороге Салехард – Аэропорт будет применена новая технология – щебёночно-мастичный асфальтобетон на полимерно-битумном вяжущем. Эта технология доказала свои преимущества и в лаборатории, и на практике, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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