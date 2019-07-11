СЕГОДНЯ 08:59 2019-07-11T09:03:33+03:00

К 2020 году в Новом Уренгое построят два новых детских сада Фото: yanao.ru

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На стройплощадках будущих дошкольных учреждений Новый Уренгой побывал замгубернатора ЯНАО Андрей Воронов.

В микрорайоне Радужный приступили к строительству детского сада на 300 мест, который будет готов за год с небольшим. До конца 2020 года появится новый садик и в микрорайоне Тундровый. Там уже приступили к подготовительным работам.

В этом году в Новом Уренгое сдадут детсад «Виниклюзия», в проекте которого заложено создание безбарьерной среды для особенных детей. Дошкольное учреждение возводится в рамках трёхстороннего соглашения между правительством Ямала, администрацией города и компанией «Винтерсхалл». Посещать сад смогут 200 малышей, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья.

Также в Новом Уренгое появится детсад в микрорайоне Строителей – здание строится с применением механизма муниципального частного партнёрства.

Особое внимание уделил замгубернатора строительству жилых домов – в микрорайонах Дорожников и Строителей. Всего в этом году в газовой столице планируют сдать почти 36 тыс. м² жилья, предназначенного в том числе и для переселенцев из ветхого и аварийного фонда.

Не вызывает опасений строительство многофункционального центра в Восточном микрорайоне северной части Нового Уренгоя. Строители идут с опережением графика и готовятся завершить работы за лето. А уже в сентябре МФЦ откроет двери для посетителей.

В пятницу, 12 июля, Андрей Воронов посетит строящиеся объекты в районе Коротчаево. Напомним, там возводятся жилые дома под переселение, два детских сада, ледовый корт и бассейн.

ИСТОЧНИК KP.RU