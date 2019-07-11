СЕГОДНЯ 08:39 2019-07-11T08:42:35+03:00

В ДТП под Надымом пострадали два человека в легковушке, влетевшей в грузовик Фото: Госавтоинспекция Ямала

Изменить размер текста: A A

На 374 км трассы «п. Уренгой - п. Советский» в Надымском районе 10 июля в ДТП пострадали два человека. Авария произошла около 16 часов 15 минут на участке ремонтируемой дороги. Автомобиля Kia столкнулся с попутно движущимся грузовиком Татра.

Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель легковушки не учел особенности и состояние транспортного средства, дорожные условия. В результате происшествия водитель и пассажир легкового автомобиля госпитализированы.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 15 ДТП, в результате которых два человека получили различные травмы, в их числе ребёнок.

С начала 2019 года в 2394 зарегистрированных ДТП, погибли 14 человек и 277 травмированы, в их числе 33 ребёнка.

ИСТОЧНИК KP.RU