2019-07-11T06:58:33+03:00
Общество

Жителей Надыма предупреждают о штормовом ветре

Горожан просят проявить осторожность в этот неблагоприятный период
Анна Полякова
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Жителей Надыма предупреждают о штормовом ветреЖителей Надыма предупреждают о штормовом ветре
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На территории Надымского района прогнозируются неблагоприятные погодные явления. По данным Ямало-Ненецкого ЦГМС – филиала ФГБУ «Обь-Иртышского УГМС», 11 июля ожидается дождь от небольшого до умеренного, днём местами гроза.

Ветер юго-восточного и южного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 13-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью днём +16…+26 градусов. В этот период сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Горожан просят проявить осторожность. Из-за усиления ветра возможны повреждения линий электропередач, повреждение широкоформатных, слабо укрепленных конструкций, повал деревьев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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