2019-07-11T07:36:39+03:00
Общество

Тазовчане выбирают оленя, который станет главным символом праздника

Голосовать можно ежедневно
Анна Полякова
Поделиться:
Тазовчане выбирают оленя, который станет главным символом праздника Фото: tasu.ruТазовчане выбирают оленя, который станет главным символом праздника Фото: tasu.ru
Изменить размер текста:

Жители Тазовского района выбирают главный символ Дня оленевода. Финальное голосование проходит на портале «Живём на Севере».

Напомним, что в феврале этого года тазовчане отправляли свои работы с изображением оленя - бренда национального праздника. А в марте из 10 предложенных выбрали наиболее понравившиеся варианты.

В результате, в финале - 3 варианта стилизованного изображения с белым оленем. Северянам предлагают выбрать лучший из них, который получит статус официального символа главного зимнего национального праздника коренных жителей Тазовского района.

- Для этого нужно до конца июля отдать свой голос на живёмнасевере.рф или в мобильном приложении «Живём на Севере». Голосовать можно ежедневно, - пояснили в администрации муниципалиета.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сотрудница ПФР из села Мужи, прикарманившая миллионы, отделалась условным сроком
Жителей Надыма предупреждают о штормовом ветре
Ямальские сказочные персонажи посетили «Изумрудный город»
Погода на Ямале 11 июля: дожди и грозы
В Салехарде появится «Панда-парк» и полоса препятствий
Сбербанк и правительство Тюменской области будут развивать технологии цифрового здравоохранения
Ямальцы представили экологически чистую рыбу на международном промышленном форуме
В будущем медгородке Тазовского района будут провдить сложные операции
Жители Губкинского не довольны состоянием детских игровых комплексов
Растущая стихийная свалка возле детсада в Салехарде возмутила горожан
В Тазовском через два года все школьники будут учиться в первую смену
В Новом Уренгое малознакомый гость укал у пьяной хозяйки золото
Спикер ямальского парламента оценил масштабы благоустройства Лабытнанги
Новоуренгойка зарезала сожителя, пожалевшего деньги на хозяйство
В Красноселькупском районе активно взялись за долгострои и расселение авариек
Новоуренгойский педофил, развращавший на улице девочек, пошел под суд
Жильцам салехардской аварийки предоставят маневренный фонд
Грубиянку из Нового Уренгоя оштрафовали за унижение полицейского
В Ноябрьске начали ремонтировать дорогу на промзоне
На Ямале названы лучшие предприятия по состоянию условий труда
Салехардец, не найдя аргументов в споре с женщиной, пырнул ее ножом
На Ямале сотрудников Ростехнадзора обвиняют в коррупции
В Новом Уренгое выясняют причину пожара, уничтожившего железнодорожный вагон
Дорогу Муравленко-Ханымей отремонтируют впервые за 25 лет
Капремонт в Салехарде продвигается с опережением графика
Ямал приступил к формированию проекта окружного бюджета на предстоящие года
Житель Салехарда нашел на улице ямальской столицы утенка