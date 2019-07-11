Тазовчане выбирают оленя, который станет главным символом праздника
Жители Тазовского района выбирают главный символ Дня оленевода. Финальное голосование проходит на портале «Живём на Севере».
Напомним, что в феврале этого года тазовчане отправляли свои работы с изображением оленя - бренда национального праздника. А в марте из 10 предложенных выбрали наиболее понравившиеся варианты.
В результате, в финале - 3 варианта стилизованного изображения с белым оленем. Северянам предлагают выбрать лучший из них, который получит статус официального символа главного зимнего национального праздника коренных жителей Тазовского района.
- Для этого нужно до конца июля отдать свой голос на живёмнасевере.рф или в мобильном приложении «Живём на Севере». Голосовать можно ежедневно, - пояснили в администрации муниципалиета.
ИСТОЧНИК KP.RU