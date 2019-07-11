Тазовчане выбирают оленя, который станет главным символом праздника

СЕГОДНЯ 07:36 2019-07-11T07:36:39+03:00

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Жители Тазовского района выбирают главный символ Дня оленевода. Финальное голосование проходит на портале «Живём на Севере».

Напомним, что в феврале этого года тазовчане отправляли свои работы с изображением оленя - бренда национального праздника. А в марте из 10 предложенных выбрали наиболее понравившиеся варианты.

В результате, в финале - 3 варианта стилизованного изображения с белым оленем. Северянам предлагают выбрать лучший из них, который получит статус официального символа главного зимнего национального праздника коренных жителей Тазовского района.

- Для этого нужно до конца июля отдать свой голос на живёмнасевере.рф или в мобильном приложении «Живём на Севере». Голосовать можно ежедневно, - пояснили в администрации муниципалиета.

ИСТОЧНИК KP.RU