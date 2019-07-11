2019-07-11T07:59:12+03:00
Происшествия

Сотрудница ПФР из села Мужи, прикарманившая миллионы, отделалась условным сроком

В ходе предварительного следствия она частично погасила ущерб государству
Анна Полякова
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Сотрудница ПФР из села Мужи, прикарманившая миллионы, отделалась условным срокомСотрудница ПФР из села Мужи, прикарманившая миллионы, отделалась условным срокомФото: Ольга Крыльцова
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В Шурышкарском районе 24-летнюю бывшую сотрудницу Пенсионного фонда признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере. С мая 2015 года по ноябрь 2017 года она присвоила себе свыше 5 миллионов рублей.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Ямал», молодая специалистка из сала Мужи имела доступ к программно-техническому комплексу по назначению и выплате пенсий. Она формировала в лицевом счете своей родственницы, получающей пенсии по потере кормильца, вымышленные дополнительные и разовые выплаты.

После этого она удаляла внесенные ею изменения в электронные документы, чтобы скрыть следы преступных действий. Когда выплаты поступали на счет родственницы, которая не подозревала о произведенных манипуляциях и доверяла обвиняемой свою банковскую карту, предприимчивая женщина забирала перечисленные деньги

Выяснилось, что аналогичную схему она использовала с персональными данными нескольких односельчан. В ходе предварительного следствия обвиняемая частично погасила причиненный ущерб государству.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 4 лет условного лишения свободы, - сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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