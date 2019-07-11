2019-07-11T06:16:42+03:00
Общество

Ямальские сказочные персонажи посетили «Изумрудный город»

Белый шаман Сэр Тадебя и девочка Сихиртя стали участниками фестиваля семейных сказочных игр
Анна Полякова
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Белый шаман Сэр Тадебя и девочка Сихиртя посетили «Изумрудный город» Фото: tasu.ruБелый шаман Сэр Тадебя и девочка Сихиртя посетили «Изумрудный город» Фото: tasu.ru
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Сказочные бренды Тазовского района ЯНАО посетили V Фестиваль семейных сказочных игр «Изумрудный город» в Челябинской области. Его участникам стали белый шаман Сэр Тадебя и девочка Сихиртя.

7 июля, накануне Дня семьи, любви и верности, в сказочной деревне «Горка» города Копейск собрались герои фольклора — сказок и былин народов России. Здесь были Хозяйка медной горы из г. Екатеринбург, Царь Водяной и Василиса Премудрая из Ивановской области, Кощей Бессмертный и Василиса Прекрасная из г. Шадринск Курганской области, которых принимал хранитель Южного Урала – Царь Семигор.

Для всех гостей, которых собралось более пяти тысяч человек, выступали лучшие творческие коллективы Челябинска и Копейска, работали мастера hand-made, дизайнеры Челябинской области и творческие студии Челябинска.

Для самых юных поклонников сказок работали площадки «Мягкий кинотеатр» и «Забег малышей». Шаман Сэр Тадебя и девочка Сихиртя провели мастер-класс по изготовлению колотушки шаманского бубна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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