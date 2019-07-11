Погода на Ямале 11 июля: дожди и грозы
В четверг, 11 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +19 градусов, дождь будет идти весь день. Вечером ожидается гроза. Ветер южного направления 5 м/с.
В Ноябрьске +24 градуса, утром пасмурно и дождливо, днем солнечно, во второй половине дня – кратковременный дождь. Ветер южный 8 м/с.
В Новом Уренгое +17 градусов, переменная облачность, во второй половине дня небольшой дождь, ветер юго-восточный 11 м/с.
В Надыме +22 градуса, пасмурно, дождь пройдет утром и поздно вечером, ближе к ночи – гроза. Ветер будет дуть южный 6 м/с.
В Губкинском после утреннего дождя к середине дня потеплеет до +20 градусов, вечером начнется гроза. Ветер южный 7 м/с.
В Тарко-Сале +16 градусов, в середине дня – дождь, вечером +20, ветер юго-восточный 6 м/с.
В Муравленко +22 градуса, пасмурно, дождь утром и вечером. Южный ветер 6 м/с.
В Лабытнанги +19 градусов, пасмурно, дождь, гроза – в течение дня. Юго-восточный ветер 4 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU