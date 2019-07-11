2019-07-11T05:34:21+03:00
Общество

Погода на Ямале 11 июля: дожди и грозы

Температура воздуха +16 ... +22 градуса
Анна Полякова
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Погода на Ямале 11 июля: дожди и грозыПогода на Ямале 11 июля: дожди и грозыФото: Алена Кульмухаметова
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В четверг, 11 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +19 градусов, дождь будет идти весь день. Вечером ожидается гроза. Ветер южного направления 5 м/с.

В Ноябрьске +24 градуса, утром пасмурно и дождливо, днем солнечно, во второй половине дня – кратковременный дождь. Ветер южный 8 м/с.

В Новом Уренгое +17 градусов, переменная облачность, во второй половине дня небольшой дождь, ветер юго-восточный 11 м/с.

В Надыме +22 градуса, пасмурно, дождь пройдет утром и поздно вечером, ближе к ночи – гроза. Ветер будет дуть южный 6 м/с.

В Губкинском после утреннего дождя к середине дня потеплеет до +20 градусов, вечером начнется гроза. Ветер южный 7 м/с.

В Тарко-Сале +16 градусов, в середине дня – дождь, вечером +20, ветер юго-восточный 6 м/с.

В Муравленко +22 градуса, пасмурно, дождь утром и вечером. Южный ветер 6 м/с.

В Лабытнанги +19 градусов, пасмурно, дождь, гроза – в течение дня. Юго-восточный ветер 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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