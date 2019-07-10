2019-07-10T16:55:59+03:00
Общество

В Салехарде появится «Панда-парк» и полоса препятствий

Градоначальник проконтролировал ход их строительства
Анна Полякова
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В Салехарде появится «Панда-парк» и полоса препятствий Фото: Администрация СалехардаВ Салехарде появится «Панда-парк» и полоса препятствий Фото: Администрация Салехарда
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Глава администрации Салехарда Иван Кононенко проконтролировал ход работ по благоустройству окружной столицы. Большой спортивный комплекс готовится к открытию на улице Чкалова. Раньше здесь были заброшенные бараки, склады, ангары, болота, мусор, грязь.

- Здесь будет многофункциональная площадка, для занятий спортом, активного отдыха, сдачи норм ГТО, также предусмотрена возможность занятий начальной военной подготовкой, для этого организована полоса препятствий и асфальтированный плац, на котором можно отрабатывать строевую ходьбу, маршировать. Еще одно новшество для Салехарда – «Панда-парк» - навесные мосты и веревочные переходы, уверен все это будет востребовано нашими жителями, - говорит градоначальник.

По его словам, размещение такого многофункционального спортивного объекта не в центре города, а в отдаленном районе, позволит приобщить к занятиям спортом и активному, здоровому образу жизни большее количество населения окружной столицы.

Еще одна спортивная площадка в скором времени появится в микрорайоне Б.Кнунянца, зона для воркаута и места отдыха, на всей территории предусмотрено озеленение и освещение. Масштабные работы по реконструкции пешеходной улицы Ленина ведутся в штатном режиме. К концу летнего периода прогулочная зона должна быть полностью готова.

Во дворе дома Республики, 76 работы по благоустройству дворовой территории тормозит припаркованный автомобиль жильца дома, который находится в отпуске,, сообщили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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