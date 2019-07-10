2019-07-10T16:37:03+03:00
Экономика

Сбербанк и правительство Тюменской области будут развивать технологии цифрового здравоохранения

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Сбербанк и правительство Тюменской области будут развивать технологии цифрового здравоохраненияСбербанк и правительство Тюменской области будут развивать технологии цифрового здравоохранения
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Западно-Сибирское отделение Сбербанка и Департамент здравоохранения Тюменской области подписали соглашение о сотрудничестве в области развития цифровых технологий.

В рамках соглашения предусмотрено взаимодействие сторон и проведение исследований в области применения методов искусственного интеллекта в медицине, медицинских сервисах и страховых продуктах.

«Сбербанк развивает нефинансовые сервисы в своей экосистеме. В 2017 году банк приобрел медицинский сервис DocDoc, который объединяет телемедицину, доставку лекарств, получение второго медицинского мнения и другие услуги. Взаимодействие с Департаментом здравоохранения Тюменской области позволит нам реализовывать совместные региональные проекты в сфере телемедицины, обучения, геномики и роботизации с применением искусственного интеллекта», - рассказал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Владислав Шиленко.

«Это соглашение и совместная работа для нас очень важны и перспективны. Развитие искусственного интеллекта позволит существенно снизить смертность населения от управляемых причин. Это возможность разработать алгоритмы прогнозирования неблагоприятных исходов для человека за счет составления его портрета, который будет включать в себя как медицинские, так и не медицинские характеристики», - отметила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

В рамках соглашения также предусмотрено участие в конференциях и образовательных мероприятиях по презентации и продвижению совместных исследований и решений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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