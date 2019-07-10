Ямальцы представили экологически чистую рыбу на международном промышленном форуме

СЕГОДНЯ 16:12 2019-07-10T16:15:14+03:00

Ежегодно в округе добывается более 10 000 тонн рыбы

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Ведущие предприятия рыбной отрасли Ямала принимают участие в III Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге. Выставка на площадке ЭКСПОФОРУМа объединяила участников и посетителей из 30 регионов России и 50 стран мира.

Для предприятий рыбной индустрии ямальского региона площадка выставки-форума – это возможность увеличить объёмы и значительно расширить географию продаж, повысить узнаваемость ямальских рыбных брендов и укрепить свой имидж, найти новых партнёров для развития бизнеса.

Ямальскую промышленность представляют гендиректор Салехардского комбината Денис Малышев, директор по экономике и финансам Салехардского комбината Дмитрий Нырков, директор рыболовецкой артели «Орион» Олег Мамеев.

Из 33 видов рыб, обитающих в водоёмах округа, 30 видов относятся к промысловым. Промышленное рыболовство осуществляют более 50 организаций различных форм собственности – рыбодобывающих и сельскохозяйственных предприятий, общин КМНС.

Ежегодно в округе добывается более 10 000 тонн рыбы, её глубокую переработку ведут четыре предприятия, которые выпускают свыше 200 видов готовой рыбной продукции.

К слову, ямальская рыба, добытая в чистейших реках арктического региона, по своим исключительным питательным характеристикам относится к экологически чистой, полезной и здоровой пище.

ИСТОЧНИК KP.RU