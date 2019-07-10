В будущем медгородке Тазовского района будут провдить сложные операции
В Тазовском районе для будущего медицинского городка готовят строительную площадку. Его строительство губернатор Дмитрий Артюхов обсуждал на встрече с жителями ровно год назад.
Инфекционное, туберкулезное, хирургическое, терапевтическое и педиатрическое отделения нынешней больницы не соответствуют современным нормам.
Первыми – уже в 2010 году – появятся педиатрическое отделение на 13 коек, туберкулезное – на 12 коек и инфекционное отделение на 13 коек. Следом возведут стационар общего профиля на 46 коек.
Больницу оснастят современным оборудованием. Всё это в корне поменяет качество медицинской помощи для селян. Например, проводимые сейчас полостные операции заменят на малоинвазивные вмешательства, которые в несколько раз снизят риск послеоперационных осложнений у пациентов, сообщает правительство ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU