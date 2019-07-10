В будущем медгородке Тазовского района будут провдить сложные операции

СЕГОДНЯ 15:27 2019-07-10T15:35:40+03:00

В несколько раз снизится риск послеоперационных осложнений у пациентов

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В Тазовском районе для будущего медицинского городка готовят строительную площадку. Его строительство губернатор Дмитрий Артюхов обсуждал на встрече с жителями ровно год назад.

Инфекционное, туберкулезное, хирургическое, терапевтическое и педиатрическое отделения нынешней больницы не соответствуют современным нормам.

Первыми – уже в 2010 году – появятся педиатрическое отделение на 13 коек, туберкулезное – на 12 коек и инфекционное отделение на 13 коек. Следом возведут стационар общего профиля на 46 коек.

Больницу оснастят современным оборудованием. Всё это в корне поменяет качество медицинской помощи для селян. Например, проводимые сейчас полостные операции заменят на малоинвазивные вмешательства, которые в несколько раз снизят риск послеоперационных осложнений у пациентов, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU