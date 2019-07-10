Жители Губкинского не довольны состоянием детских игровых комплексов

СЕГОДНЯ 14:46 2019-07-10T14:51:15+03:00

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Глава Губкинского Андрей Гаранин выехал на проверку детских игровых комплексов после обращения горожан. Местные жители высказали недовольство по поводу состояния площадок. Часть из них не обслуживается, так как эти площадки не принадлежат муниципалитету, а управляющие компании свои обязанности по ремонту не выполняют.

Градоначальник отметил, что 9 игровых площадок не относятся к администрации. Сейчас проводят собрания с собственниками жилых помещений, чтобы они придомовую территорию, где находятся детские игровые комплексы, передали в ведомство администрации.

- Тогда мы сможем тратить на них бюджетные деньги, чтобы проводить своевременное и качественное облуживание этих площадок, в том числе и чистку снега зимой, – прокомментировал ситуацию Андрей Гаранин.

Но пока площадки не переданы муниципалитету, управляющие компании взялись за ремонт, демонтировали небезопасные элементы комплексов. Между тем, дети давно мечтают о новинках. Они рассказали, что хотят качаться на качелях, которые называются гнезда, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU