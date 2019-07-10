Растущая стихийная свалка возле детсада в Салехарде возмутила горожан

СЕГОДНЯ 14:23 2019-07-10T14:29:30+03:00

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Свалка возле детсада в Салехарде, появившаяся стихийно, растет, хлам копится. Такая картина, красноречиво представленная местным жителем в паблике на страницах социальной сети «В Контакте», возмутила жителей ямальской столицы. Автор снимков таким способом решил обратиться к администрации города Салехард.

- Дело в том, что вокруг детского сада «Крылышки» расположена свалка мусора, мы обращались в одно из подразделений администрации города, чтобы они решили вопрос с нелегальными гаражами и мусором вокруг, но пришёл ответ, что как только будет финансирование, то сразу решат этот вопрос. Прошёл уже год и ситуация совсем не изменилась, а только ухудшилась, а ведь туда ходят наши дети, - пояснил горожанин свой пост.

Фото: группа "В Салехарде" vk.com

Между тем, выясняя адрес свалки, горожане отметили, что здесь существует еще одна проблема —злые собаки, которые стали для прохожих полосой препятствий.

«С обеих сторон дороги жильцы домов по Шевченко посадили своих собак на цепи, да так, что по обочине не пройти, только посередине проезжей части. Собаки злые, рвутся с цепи, лают, и забора нет, ходить опасно, — рассказала Арина Д.

ИСТОЧНИК KP.RU