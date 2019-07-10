В Тазовском через два года все школьники будут учиться в первую смену

СЕГОДНЯ 13:59 2019-07-10T14:01:30+03:00

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В поселке Тазовский в 2020 году начнётся строительство школы на 800 мест. Деньги на проект выделили в этом году.

О том, что в райцентре появится новая школа, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил ещё в декабре во время своего ежегодного доклада. Её планируют построить уже через два года. С появлением новой школы все дети Тазовского будут учиться только в первую смену.

В школе будет сразу 2 спортивных зала, хореографический и тренажерный залы, медицинский блок, классы для проектной и исследовательской деятельности, актовый зал на 600 зрителей, школьная телестудия, издательский центр, обеденные залы на 250 и 300 человек. Сейчас для этого не хватает учебных классов – существующая школа рассчитана на 800 учеников, а посещают её почти 1 200, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU