2019-07-10T14:01:30+03:00
Общество

В Тазовском через два года все школьники будут учиться в первую смену

Новую школу начнут строить в 2020 году
Анна Полякова
Поделиться:
В Тазовском появится школа на 800 мест Фото: yanao.ruВ Тазовском появится школа на 800 мест Фото: yanao.ru
Изменить размер текста:

В поселке Тазовский в 2020 году начнётся строительство школы на 800 мест. Деньги на проект выделили в этом году.

О том, что в райцентре появится новая школа, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов объявил ещё в декабре во время своего ежегодного доклада. Её планируют построить уже через два года. С появлением новой школы все дети Тазовского будут учиться только в первую смену.

В школе будет сразу 2 спортивных зала, хореографический и тренажерный залы, медицинский блок, классы для проектной и исследовательской деятельности, актовый зал на 600 зрителей, школьная телестудия, издательский центр, обеденные залы на 250 и 300 человек. Сейчас для этого не хватает учебных классов – существующая школа рассчитана на 800 учеников, а посещают её почти 1 200, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбербанк и правительство Тюменской области будут развивать технологии цифрового здравоохранения
Ямальцы представили экологически чистую рыбу на международном промышленном форуме
В будущем медгородке Тазовского района будут провдить сложные операции
Жители Губкинского не довольны состоянием детских игровых комплексов
Растущая стихийная свалка возле детсада в Салехарде возмутила горожан
В Новом Уренгое малознакомый гость укал у пьяной хозяйки золото
Спикер ямальского парламента оценил масштабы благоустройства Лабытнанги
Новоуренгойка зарезала сожителя, пожалевшего деньги на хозяйство
В Красноселькупском районе активно взялись за долгострои и расселение авариек
Новоуренгойский педофил, развращавший на улице девочек, пошел под суд
Жильцам салехардской аварийки предоставят маневренный фонд
Грубиянку из Нового Уренгоя оштрафовали за унижение полицейского
В Ноябрьске начали ремонтировать дорогу на промзоне
На Ямале названы лучшие предприятия по состоянию условий труда
Салехардец, не найдя аргументов в споре с женщиной, пырнул ее ножом
На Ямале сотрудников Ростехнадзора обвиняют в коррупции
В Новом Уренгое выясняют причину пожара, уничтожившего железнодорожный вагон
Дорогу Муравленко-Ханымей отремонтируют впервые за 25 лет
Капремонт в Салехарде продвигается с опережением графика
Ямал приступил к формированию проекта окружного бюджета на предстоящие года
Житель Салехарда нашел на улице ямальской столицы утенка