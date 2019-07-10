В Новом Уренгое малознакомый гость укал у пьяной хозяйки золото

СЕГОДНЯ 13:49 2019-07-10T13:49:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Новом Уренгое по горячим следам задержали подозреваемого в краже золотых изделий. Местная жительница обратилась в дежурную часть 9 июля. Она сообщила о том, что у нее похитили украшения.

Выяснилось, что в тот день дама распивала спиртные напитки с малознакомым мужчиной у себя дома. После того, как она уснула, гость похитил «ювелирку» и скрылся. Золото мужчина сдал в ломбард.

Личность причастного к краже установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Задержан мужчина 1966 года рождения. Подозреваемый вину признал, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину». Новоуренгойцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU