2019-07-10T13:35:34+03:00
Общество

Спикер ямальского парламента оценил масштабы благоустройства Лабытнанги

Строители развернули на территории города заводы по производству асфальта и бетона
Анна Полякова
Поделиться:
Спикер ямальского парламента оценил масштабы благоустройства Лабытнанги Фото: lbt.yanao.ruСпикер ямальского парламента оценил масштабы благоустройства Лабытнанги Фото: lbt.yanao.ru
Изменить размер текста:

Председатель Законодательного Собрания Ямала Сергей Ямкин оценил ход благоустройства и жилищного строительства в городе Лабытнанги. Он посетил строящийся сквер напротив железнодорожного вокзала. Строители пошли на то, чтобы развернуть на территории города два завода — по производству асфальта и бетона, последний уже начал свою работу.

А на улице Дзержинского работа кипит с начала летнего сезона. Глава администрации города Марина Трескова рассказала, что новый сквер «Молодежный» планируется к сдаче в сентябре. В центре расположится светомузыкальный плоскостной фонтан. 10 мелодий, которые будут звучать, выбрали лабытнангцы путем голосования на портале «Живем на Севере».

Продолжается и жилищное строительство. Почти готов дом на улице Гиршгорна, продолжается возведение жилья в границах улиц Первомайская – Заполярная – Октябрьская – Ленина. Рядом, по улице Мира, готовится еще одна территория под застройку 2 многоквартирных жилых домов.

Этим летом будут благоустроены 25 дворовых территорий. В центре дворовой территории по улице Ленинградской, по просьбам жителей, сберегли кусты смородины, а вокруг подрядчик обустраивает большую территорию для парковки автомобилей.

- Очень нравится, что в городе Лабытнанги масштабно подходят ко всем проектам, молодцы, что не боитесь этого делать, - отметил Сергей Ямкин, пожелав удачи в реализации планов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тазовском через два года все школьники будут учиться в первую смену
В Новом Уренгое малознакомый гость укал у пьяной хозяйки золото
Новоуренгойка зарезала сожителя, пожалевшего деньги на хозяйство
В Красноселькупском районе активно взялись за долгострои и расселение авариек
Новоуренгойский педофил, развращавший на улице девочек, пошел под суд
Жильцам салехардской аварийки предоставят маневренный фонд
Грубиянку из Нового Уренгоя оштрафовали за унижение полицейского
В Ноябрьске начали ремонтировать дорогу на промзоне
На Ямале названы лучшие предприятия по состоянию условий труда
Салехардец, не найдя аргументов в споре с женщиной, пырнул ее ножом
На Ямале сотрудников Ростехнадзора обвиняют в коррупции
В Новом Уренгое выясняют причину пожара, уничтожившего железнодорожный вагон
Дорогу Муравленко-Ханымей отремонтируют впервые за 25 лет
Капремонт в Салехарде продвигается с опережением графика
Ямал приступил к формированию проекта окружного бюджета на предстоящие года
Житель Салехарда нашел на улице ямальской столицы утенка