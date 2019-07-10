Спикер ямальского парламента оценил масштабы благоустройства Лабытнанги

СЕГОДНЯ 13:29 2019-07-10T13:35:34+03:00

Строители развернули на территории города заводы по производству асфальта и бетона

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Председатель Законодательного Собрания Ямала Сергей Ямкин оценил ход благоустройства и жилищного строительства в городе Лабытнанги. Он посетил строящийся сквер напротив железнодорожного вокзала. Строители пошли на то, чтобы развернуть на территории города два завода — по производству асфальта и бетона, последний уже начал свою работу.

А на улице Дзержинского работа кипит с начала летнего сезона. Глава администрации города Марина Трескова рассказала, что новый сквер «Молодежный» планируется к сдаче в сентябре. В центре расположится светомузыкальный плоскостной фонтан. 10 мелодий, которые будут звучать, выбрали лабытнангцы путем голосования на портале «Живем на Севере».

Продолжается и жилищное строительство. Почти готов дом на улице Гиршгорна, продолжается возведение жилья в границах улиц Первомайская – Заполярная – Октябрьская – Ленина. Рядом, по улице Мира, готовится еще одна территория под застройку 2 многоквартирных жилых домов.

Этим летом будут благоустроены 25 дворовых территорий. В центре дворовой территории по улице Ленинградской, по просьбам жителей, сберегли кусты смородины, а вокруг подрядчик обустраивает большую территорию для парковки автомобилей.

- Очень нравится, что в городе Лабытнанги масштабно подходят ко всем проектам, молодцы, что не боитесь этого делать, - отметил Сергей Ямкин, пожелав удачи в реализации планов.

ИСТОЧНИК KP.RU