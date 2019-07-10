Новоуренгойка зарезала сожителя, пожалевшего деньги на хозяйство

СЕГОДНЯ 12:17 2019-07-10T12:23:33+03:00

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В Новом Уренгое ждет суда 50-летняя женщина. Ее обвиняют в убийстве сожителя. Вечером 5 мая 2019 года между ними возник конфликт. Известно, что оба при этом были пьяны.

Женщина возмутилась тем, что сожитель отказался дать ей денег на хозяйственные нужды. Тогда она кухонным ножом ударила его не менее 3 раз. От полученных ранений 45-летний мужчина скончался на месте происшествия.

- В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала свою вину и дала самоизобличающие показания, - сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU