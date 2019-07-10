2019-07-10T11:40:10+03:00
Общество

В Красноселькупском районе активно взялись за долгострои и расселение авариек

В 2019 году район получил дополнительные средства из окружного бюджета на снос непригодного жилья
Анна Полякова
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В Красноселькупском районе активно взялись за долгострои и расселение авариек Фото: yanao.ruВ Красноселькупском районе активно взялись за долгострои и расселение авариек Фото: yanao.ru
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Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов побывал с рабочей поездкой в Красноселькупском районе. Он осмотрел главные стройки муниципалитета и обсудил с жителями перспективы развития территории.

Из аварийного фонда к 2024 году переехать смогут 200 семей района. В сёлах и райцентре планируется построить 33 жилых дома в общей сложности на 600 квартир.

В 2019 году район получил дополнительные средства из окружного бюджета (8,7 млн рублей) на снос 8 аварийных домов. Возможностью первыми переехать в новые квартиры Тюменской области по программе «Сотрудничество» смогут воспользоваться 62 семьи Красноселькупского района.

Дмитрий Артюхов рассказал о новой возможности для многодетных, вставших на ожидание земли под жилищное строительство до 1 января 2016 года, – получить выплату взамен участка. Красноселькупском районе этот выбор чаще всего склоняется в сторону земли.

Глава муниципалитета Юрий Фишер отметил, что в райцентре непросто выбрать качественные участки под строительство.

- В Тольке и Ратте у нас этот вопрос не стоит, а в Красноселькупе, в силу географических особенностей, сложнее найти землю, куда можно заходить и строиться. Выход нашли пока такой: выделяем участки на месте сноса аварийных домов и планируем к застройке бывшую промзону – там хорошее место на возвышенности, надо только провести сети, - рассказал глава территории.

Губернатор заверил, что округ готов финансово поддержать подготовку земельных участков для многодетных в сельских районах Ямала.

В Красноселькупе губернатор побывал на объектах, которые давно ждут жители. С 2011 года здесь строится культурно-спортивный комплекс. Работы после простоя возобновились в 2018 году. В нём будут располагаться концертный зал на 400 мест, бассейн, тренажерный и фитнес-залы, зона для настольного тенниса, массажный кабинет, боулинг.

Аналогичные ожидания касаются и ещё одного районного долгостроя – нового детсада на 240 мест. Его открытие запланировано на 2020 год. Сейчас в районном центре два дошкольных учреждения, оба были построены в 80-ые годы прошлого века.

В следующем году начнётся строительство нового корпуса школы-интерната в селе Ратта. Учиться там смогут 60 детей, 40 из них – с проживанием. Окончание работ намечено на 2023 год.

Кроме того, в этом году будет введена модульная лыжная база в селе Толька, в следующем – дом культуры на 200 мест, сообщает правительство ЯНАО.

В этом году будет также капитально отремонтировано здание больницы в Красноселькупе, в следующем – введён в эксплуатацию новый административно-хозяйственный корпус.

ИСТОЧНИК KP.RU

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