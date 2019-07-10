2019-07-10T10:57:28+03:00
Происшествия

Новоуренгойский педофил, развращавший на улице девочек, пошел под суд

Его заключили под стражу
Анна Полякова
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Новоуренгойский педофил, развращавший на улице девочек, пошел под судНовоуренгойский педофил, развращавший на улице девочек, пошел под судФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое судят 45-летнего мужчину за разврат детей. Вечером 13 апреля 2019 на улице в микрорайоне Мирный педофил совершил развратные действия в отношении двух девочек. Они убежали с места происшествия и сообщили о случившемся своим родителям.

Сотрудники полиции оперативно установили личность преступника и задержали его. Девочки также опознали в нем того самого развратника. Его заключили под стражу.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, -сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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