Новоуренгойский педофил, развращавший на улице девочек, пошел под суд
Его заключили под стражу
Новоуренгойский педофил, развращавший на улице девочек, пошел под судФото: Ольга Крыльцова
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В Новом Уренгое судят 45-летнего мужчину за разврат детей. Вечером 13 апреля 2019 на улице в микрорайоне Мирный педофил совершил развратные действия в отношении двух девочек. Они убежали с места происшествия и сообщили о случившемся своим родителям.
Сотрудники полиции оперативно установили личность преступника и задержали его. Девочки также опознали в нем того самого развратника. Его заключили под стражу.
- В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, -сообщили в СУ СКР по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU