Жильцам салехардской аварийки предоставят маневренный фонд

СЕГОДНЯ 10:43 2019-07-10T10:45:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Салехарде жильцы дома на улице Мира обратились в администрацию города с просьбой признать их дом аварийным и предоставить новое жилье. На месте, профильная комиссия выдала заключение, подтверждающее состояние дома, не пригодного для жилья.

Межэтажные перекрытия давно сгнили, полы провалились, старые канализационные трубы пришли в негодность - все это делает жизнь в здании невозможной, более того создает угрозу жизни и здоровью.

Жильцам предложили расселиться в маневренном фонде, но чуть позже. Пока он не готов принять новых жильцов. Там размещены погорельцы. Их дом на Чкалова, пострадавший от пожара, восстанавливают, работы завершатся к сентябрю

- Пока можем разместить вас в гостинице бесплатно. Это временная мера, жить в аварийном доме опасно, пока вы не получите новые квартиры, можно разместиться в маневренном фонде. Что касается переселения, сегодня в городском управлении жилищной политики потребность по вашему дому определена, объем жилых помещений сформирован и направлен в окружной департамент строительства. Теперь из того жилья что будет вводиться, муниципалитету будут предоставлены новые квартиры для расселения вашего дома, - рассказывает первый заместитель главы администрации города Олег Куруч.

ИСТОЧНИК KP.RU