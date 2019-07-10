Грубиянку из Нового Уренгоя оштрафовали за унижение полицейского

СЕГОДНЯ 10:32 2019-07-10T10:34:02+03:00

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Жительницу Нового Уренгоя привлекли к ответственности за оскорбление сотрудника полиции. 50-летняя ранее неоднократно судимая женщина обматерила правоохранителя в общежитии.

Инцидент произошел 22 апреля в присутствии соседей. Прибывший на вызов полицейский услышал в свой адрес грубую нецензурную брань. Тем самым рецидивистка унизила его честь и человеческое достоинство, пояснили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Уголовное дело расследовалось по статье «Оскорбление представителя власти». Женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Полиция предупреждает, что за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применения насилия в отношении представителя власти, а также его оскорбление предусмотрена уголовная ответственность. Наказанием может стать как штраф, так и пожизненное лишение свободы, в зависимости от тяжести вины.

ИСТОЧНИК KP.RU