В Ноябрьске начали ремонтировать дорогу на промзоне

СЕГОДНЯ 10:19 2019-07-10T10:22:26+03:00

На время ремонта перекрытие дороги не запланировано

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В Ноябрьске дорожники приступили к фактическому исполнению контракта по ремонту третьего проезда промышленной зоны. Об этом сообщили в администрации города.

Напомним, в этом году здесь планируют отремонтировать 5,5 километров дорожного полотна. Уже 9 июля началось вскрытие и демонтаж старого покрытия. Как отмечает подрядчик – все необходимые подготовительные этапы закончены. Начинается активная фаза работ.

Согласно контракту - их должны закончить к началу сентября. На время ремонта перекрытие дороги не запланировано - проезд будет обеспечен по одной из полос.

ИСТОЧНИК KP.RU