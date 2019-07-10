В Ноябрьске начали ремонтировать дорогу на промзоне
На время ремонта перекрытие дороги не запланировано
В Ноябрьске начали ремонтировать дорогу на промзоне Фото: admnoyabrsk.ru
Изменить размер текста:
В Ноябрьске дорожники приступили к фактическому исполнению контракта по ремонту третьего проезда промышленной зоны. Об этом сообщили в администрации города.
Напомним, в этом году здесь планируют отремонтировать 5,5 километров дорожного полотна. Уже 9 июля началось вскрытие и демонтаж старого покрытия. Как отмечает подрядчик – все необходимые подготовительные этапы закончены. Начинается активная фаза работ.
Согласно контракту - их должны закончить к началу сентября. На время ремонта перекрытие дороги не запланировано - проезд будет обеспечен по одной из полос.
ИСТОЧНИК KP.RU