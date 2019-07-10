На Ямале названы лучшие предприятия по состоянию условий труда

СЕГОДНЯ 09:59 2019-07-10T10:06:05+03:00

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Предприятия Надымского района, Ноябрьска и Нового Уренгоя признаны лучшими по состоянию условий труда.

На Ямале подвели итоги окружного конкурса среди организаций, осуществляющих деятельность на территории округа без несчастных случаев на производстве. Инициатором окружного конкурса является департамент социальной защиты населения автономного округа.

По итогам I этапа были отобраны 19 организаций с наилучшими показателями в области охраны труда. До участия во II этапе были допущены 12 организаций из Муравленко, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Салехарда, Надымского, Пуровского и Ямальского районов.

Особое внимание уделялось проведению специальной оценки условий труда и получению работниками, занятыми на вредных работах, компенсаций, а также своевременным прохождением обучения и проверки знаний по охране труда, обеспечением в полном объёме спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

Победители окружного конкурса получат субсидию из окружного бюджета в размере от 10,38 тыс. рублей до 100,0 тыс. рублей. Деньги потратят на возмещение затрат на мероприятия по улучшению условий и охраны труда, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU