Салехардец, не найдя аргументов в споре с женщиной, пырнул ее ножом
В Салехарде зачитали приговор мужчине, который ножом пытался разрешить конфликт с женщиной. В январе 2019 в приемное отделение Салехардской окружной клинической больницы была доставлена женщина с колото-резаной раной.
Выяснилось, что ранил ее мужчина, с которым они сначала мирно выпивали. Однако в какой-то момент дама спровоцировала ссору. Замечания ее не могли угомонить. Тогда мужчина, схватив нож, ранил подругу.
- Согласно заключению эксперта, повреждения, причинённые пострадавшей, квалифицируется как тяжкий вред здоровью человека, пояснили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Суд приговорил обвиняемого в совершении преступления к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU