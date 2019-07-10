СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-10T09:45:03+03:00

Салехардец, не найдя аргументов в споре с женщиной, пырнул ее ножом Фото: Ольга Крыльцова

Его приговорили к двум годам колонии общего режима

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В Салехарде зачитали приговор мужчине, который ножом пытался разрешить конфликт с женщиной. В январе 2019 в приемное отделение Салехардской окружной клинической больницы была доставлена женщина с колото-резаной раной.

Выяснилось, что ранил ее мужчина, с которым они сначала мирно выпивали. Однако в какой-то момент дама спровоцировала ссору. Замечания ее не могли угомонить. Тогда мужчина, схватив нож, ранил подругу.

- Согласно заключению эксперта, повреждения, причинённые пострадавшей, квалифицируется как тяжкий вред здоровью человека, пояснили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Суд приговорил обвиняемого в совершении преступления к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU