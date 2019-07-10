На Ямале сотрудников Ростехнадзора обвиняют в коррупции

СЕГОДНЯ 09:23 2019-07-10T10:23:20+03:00

Суммы, фигурирующие в деле, от 100 тысяч до 1 млн. 100 тысяч рублей

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На Ямале судят сотрудников управления Ростехнадзора . Их обвиняют многочисленных коррупционных преступлениях. Перед законом ответят начальник отдела энергетического надзора и главный государственный инспектор отдела госстройнадзора, а также еще 7 посредников и взяткодателей.

Суммы, фигурирующие в деле, от 100 тысяч до 1 млн. 100 тысяч рублей. Их несли представители коммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере ТЭК, за выдачу разрешительных документов.

Как сообщили в СУ СКР по ЯНАО, в ходе предварительного расследования один из обвиняемых признал вину в пособничестве в даче взятки и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в отношении него в особом порядке уголовного судопроизводства, обвинительное заключение по нему также утверждено.

После вручения обвиняемым копий обвинительного заключения уголовные дела будут направлены в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU