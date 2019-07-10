В Новом Уренгое выясняют причину пожара, уничтожившего железнодорожный вагон

СЕГОДНЯ 08:55 2019-07-10T09:02:22+03:00

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В городе Новый Уренгой сгорел железнодорожный вагон. ЧП произошло на территории производственной базы «Нова» 9 июля. Сообщение о возгорании поступило в 11:49 местного времени, сообщает ГУ МЧС России по ЯНАО.

В ликвидации пожара были задействованы девять человек личного состава, в распоряжении которых было две единицы спецтехники МЧС.

В результате в 12:39 пожар был потушен. Огнем повреждено внутреннее пространство вагона на площади 15 квадратных метров. Пострадавших нет. Причину пожара и ущерб устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU