Дорогу Муравленко-Ханымей отремонтируют впервые за 25 лет

СЕГОДНЯ 08:48 2019-07-10T08:48:51+03:00

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Дорогу между Муравленко и Ханымеем ждет капитальный ремонт. Его проведут впервые за 25 лет. Как пояснили в администрации Пуровского района, это одна из трасс на Ямале, ремонт которых будут проводить в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги».

Протяженность ремонтируемого участка — полтора километра. На каждом этапе строительства ведется строгий контроль качества, как за материалами дорожной одежды, так и за процедурой укладки.

Работа идет практически без простоев. Материал поступает без перерыва. За смену дорожники укладывают около 500 тонн асфальтобетонной смеси. Закончить ремонт планируют 30 сентября. Параллельно бригады ремонтируют еще несколько участков трассы Сургут — Салехард.

Нацпроект на Ямале рассчитан до 2024 года включительно. Фронт работ уже определен. Задача этого года разработать современные проекты.

В этом году в округе отремонтируют 55 километров региональных дорог, 19 из них — капитально. Также продолжится строительство трассы Салехард — Надым. Финансирование дорожных работ ведется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Главная задача — через 5 лет 70% региональных трасс должны полностью соответствовать нормативам.

ИСТОЧНИК KP.RU