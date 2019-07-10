Капремонт в Салехарде продвигается с опережением графика

СЕГОДНЯ 08:40 2019-07-10T08:42:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В Салехарде полным ходом идет капитальный ремонт многоквартирных домов. Ход проведения работ проинспектировали представители департамента городского хозяйства и технадзора.

Как сообщил начальник отдела коммунального хозяйства департамента городского хозяйства администрации города Александр Моисеенко, работы идут в плановом порядке. Отставаний от графика нет, на некоторых объектах идем даже с опережением.

- По факту есть даже дома, на которых работы уже завершены: ул. Ангальский мыс 41 и ул. Обская 6. Жителям дома по ул. Обской подрядная организация даже сделала подарок – новую кровлю крыльца, - подвел итог рейда представитель администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU