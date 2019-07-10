Ямал приступил к формированию проекта окружного бюджета на предстоящие года
В ЯНАО начали формировать проект окружного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. Проект закона будет внесён в Заксобрание ЯНАО не позднее 1 ноября.
- Значительная часть расходов будет направлена на развитие социальной сферы и транспортной инфраструктуры региона, - прокомментировала заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента финансов Альбина Свинцова.
Было отмечено, что реализация нацпроектов требует непрерывности в бюджетном планировании, важно сохранить, а в некоторых сферах – увеличить темпы достижения показателей реализации региональных проектов. Таким образом, в предстоящем бюджетном цикле главной задачей исполнительных органов госвласти ЯНАО станет интеграция уже реализуемых региональных проектов, а также отдельных мероприятий госпрограмм – в нацпроекты.
Будет продолжена реализация 27 утверждённых госпрограмм региона, а бюджет развития и новые обязательства будут приниматься исключительно по результатам оценки их бюджетной и социальной эффективности.
ИСТОЧНИК KP.RU