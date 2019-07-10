Житель Салехарда нашел на улице ямальской столицы утенка

СЕГОДНЯ 07:46 2019-07-10T07:48:53+03:00

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Салехардец, приютивший найденного на улице утенка, не ожидал такой неоднозначной реакции земляков. Не все поддержали его добрые порывы спасти найденыша.

Сам мужчина объяснил ситуацию в соцсети просто, подписав фото птенца:

«Нашли этого малыша на улице, уже как 4-й живет с нами. Долго держать у себя не можем. Куда его отдать? Есть в Салехарде фермеры?».

Возмущенные горожане, вступившие в беседу на страницах группы "В Салехарде" "В Контакте", предположили, что рядом с этим утенком была его мама, и негоже было отбирать малыша, ведь теперь птичье семейство не примет его обратно.

Другие начали активно давать советы, как помочь ребенку утки выжить, чем кормить и как ухаживать. Кто-то предложил конкретные адреса ферм, где будут рады новому подопечному. Есть и те, кто захотел взять себе «на воспитание» птенца.

Между тем, параллельно собеседники выясняли, а утенок ли это. К некоторых салехардцев возникло предположение, что найденыш - будущий гусь.

ИСТОЧНИК KP.RU