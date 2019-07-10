Житель Салехарда нашел на улице ямальской столицы утенка
Салехардец, приютивший найденного на улице утенка, не ожидал такой неоднозначной реакции земляков. Не все поддержали его добрые порывы спасти найденыша.
Сам мужчина объяснил ситуацию в соцсети просто, подписав фото птенца:
«Нашли этого малыша на улице, уже как 4-й живет с нами. Долго держать у себя не можем. Куда его отдать? Есть в Салехарде фермеры?».
Возмущенные горожане, вступившие в беседу на страницах группы "В Салехарде" "В Контакте", предположили, что рядом с этим утенком была его мама, и негоже было отбирать малыша, ведь теперь птичье семейство не примет его обратно.
Другие начали активно давать советы, как помочь ребенку утки выжить, чем кормить и как ухаживать. Кто-то предложил конкретные адреса ферм, где будут рады новому подопечному. Есть и те, кто захотел взять себе «на воспитание» птенца.
Между тем, параллельно собеседники выясняли, а утенок ли это. К некоторых салехардцев возникло предположение, что найденыш - будущий гусь.
ИСТОЧНИК KP.RU