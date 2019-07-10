2019-07-10T07:28:04+03:00
Экономика

Ямальские рыбные деликатесы представят на Международном рыбопромышленном форуме

Регион представит Салехардский комбинат
Анна Полякова
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Ямальские рыбные деликатесы представят на Международном рыбопромышленном форуме Фото: yanao.ruЯмальские рыбные деликатесы представят на Международном рыбопромышленном форуме Фото: yanao.ru
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Продукцию Салехардского комбината представят на Международном рыбопромышленном форуме и выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Они начнут работу 10 июля в Санкт-Петербурге и продлятся до 12 июля.

Представители основных рыболовных держав, международных организаций, рыбопромышленных компаний и предприятий смежных отраслей, учёные и эксперты встретятся, чтобы обсудить актуальные проблемы мирового рыбного рынка и связанные с ними экономические и социальные вопросы.

Среди участников мероприятия — ООО «Салехардский комбинат». В планах Салехардского комбината выйти на экспорт рыбных консервов в Китай.

Сегодня это крупнейшее предприятие Ямала перерабатывает около 3 тыс. тонн рыбы и выпускает свыше 3 млн банок консервированной рыбной продукции в год. В ассортименте предприятия – более 200 наименований рыбных деликатесов. В числе выставочных образцов —вяленая соломка под брендом «Ямалка».

В будущем комбинату предстоит открытие распределительного центра на его базе по хранению рыбы с возможностью складирования до 4 500 тонн сырья, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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