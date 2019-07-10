2019-07-10T06:24:04+03:00
Происшествия

Пуровчанка у спящей подруги украла телефон ее дочери

На рецидивистку завели уголовное дело
Анна Полякова
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Пуровчанка у спящей подруги украла телефон дочери Фото: pixabay.comПуровчанка у спящей подруги украла телефон дочери Фото: pixabay.com
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Жительница Пуровского района обратилась в полицию с заявлением о краже сотового телефона. Она сообщила, что мобильный ее дочери стоимостью 8 тысяч рублей пропал.

Сотрудники отдела уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая 25-летняя жительница Тарко-Сале - знакомая матери, которая приходила в гости накануне пропажи сотового. Женщины распивали спиртные напитки. После того, как хозяйка квартиры уснула, приятельница воспользовалась моментом, что за ее действиями никто не наблюдает, и украла телефон.

На нее завели уголовное дело по статье УК РФ «Кража». С рецидивистки взяли подписку о невыезде, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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