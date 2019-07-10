Погода на Ямале 10 июля: температура воздуха поднимется до +17 градусов

СЕГОДНЯ 05:38 2019-07-10T05:38:19+03:00

В Салехарде, Лабытнанги и Тарко-Сале пройдут дожди

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В среду, 10 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +12 градусов, дождь будет идти весь день. Ветер юго-восточного направления 5 м/с.

В Ноябрьске +16 градусов, пасмурно, но без осадков, ветер северо-западный 3 м/с.

В Новом Уренгое +17 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер северный 2 м/с.

В Надыме +16 градусов, облачно, без осадков, ветер южный 1 м/с.

В Губкинском +16 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер западный 3 м/с.

В Тарко-Сале +16 градусов, пасмурно, в середине дня – кратковременный дождь, ветер северо-западный 2 м/с.

В Муравленко +16 градусов, пасмурно, без осадков, западный ветер 3 м/с.

В Лабытнанги +12 градусов, пасмурно, дождь, юго-восточный ветер 5 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU