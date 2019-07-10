Погода на Ямале 10 июля: температура воздуха поднимется до +17 градусов
В среду, 10 июля, по прогнозам метеорологов, в Салехарде +12 градусов, дождь будет идти весь день. Ветер юго-восточного направления 5 м/с.
В Ноябрьске +16 градусов, пасмурно, но без осадков, ветер северо-западный 3 м/с.
В Новом Уренгое +17 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер северный 2 м/с.
В Надыме +16 градусов, облачно, без осадков, ветер южный 1 м/с.
В Губкинском +16 градусов, переменная облачность, без осадков, ветер западный 3 м/с.
В Тарко-Сале +16 градусов, пасмурно, в середине дня – кратковременный дождь, ветер северо-западный 2 м/с.
В Муравленко +16 градусов, пасмурно, без осадков, западный ветер 3 м/с.
В Лабытнанги +12 градусов, пасмурно, дождь, юго-восточный ветер 5 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU