Новоуренгойца наказали исправительными работами за оскорбление полицейского

СЕГОДНЯ 16:57 2019-07-09T16:59:04+03:00

С рецидивиста удержат в доход государства 15% из зарплаты

Изменить размер текста: A A

Грубияна из Нового Уренгоя привлекли к ответственности за оскорбление полицейского. Инцидент произошел в апреле на лестничной площадке в подъезде дома. Правоохранитель прибыл по вызову жильцов.

- Ранее судимый 34-летний горожанин выражался в адрес полицейского «при исполнении» грубой нецензурной бранью, чем унизил его честь и человеческое достоинство, - пояснили в УМВД России по ЯНАО.

Уголовное дело расследовалось по статье «Оскорбление представителя власти». В результате суд вынес решение о признании гражданина виновным. Мужчине назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 6 месяцев с удержанием в доход государства 15% из заработной платы.

Полиция предупреждает, что за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применения насилия в отношении представителя власти, а также его оскорбление предусмотрена уголовная ответственность. В зависимости от тяжести совершенного преступления санкции указанных статей предусматривают наказание от штрафа до пожизненного лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU