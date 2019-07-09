2019-07-09T16:49:44+03:00
Общество

В Красноселькупе в 2020 году будут приземляться самолеты

Ввод в эксплуатацию взлетно-посадочной полосы намечен на 2020 год
Анна Полякова
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В Красноселькупе в 2020 году будут приземляться самолеты Фото: yanao.ruВ Красноселькупе в 2020 году будут приземляться самолеты Фото: yanao.ru
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После возведения взлетно-посадочной полосы Красноселькуп начнет принимать самолеты. Ввод в эксплуатацию намечен на 2020 год. Глава региона Дмитрий Артюхов лично осмотрел стройплощадку. Реконструкция аэропортового комплекса проходит в райцентре с 2012 года.

Всё это время Красноселькуп принимает только вертолётные рейсы. Регулярные пассажирские перевозки осуществляются по направлению Тольки, Тарко-Сале и Нового Уренгоя.

Как рассказал руководитель проекта ООО «Реском-Тюмень» Михаил Репецкий, после завершения работ здесь будут садиться такие типы судов, как АН-72 и Ан-74, Сухой Суперджет 100 и CRJ-200. Также здесь будет посадочная площадка для вертолетов Ми-26 и три площадки для вертолётов Ми-8.

Протяжённость новой взлётно-посадочной полосы – 2 023 метра. Строителям осталось построить 180 метров. В 2020 году начнется реконструкция здания аэровокзала.

- Реконструкция аэропорта будет комплексной. Мы проектируем терминальный комплекс, чтобы с появлением полосы появились и условия для наших пассажиров, - поделился планами губернатор округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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