Рецидивист, приехавший в Новый Уренгой на заработки, обокрал спящего сосседа
В Новом Уренгое по горячим следам задержали подозреваемого в краже. Местный житель обратился в полицию с заявлением о пропаже денег и телефона.
Выяснилось, что днем 5 июля соседи по общежитию выпивали. Когда, один из собутыльников заснул, второй украл мобильный и более 8 000 рублей.
Полицейские его задержали. Подозреваемым оказался 35-летний ранее неоднократно судимый мужчина, приехавший в город поработать.
Он признал свою вину, похищенный телефон изъят, а вот деньги вернуть не удалось, он успел потратить их на собственные нужды, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Пока с него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.
ИСТОЧНИК KP.RU