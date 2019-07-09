2019-07-09T16:30:23+03:00
Происшествия

Рецидивист, приехавший в Новый Уренгой на заработки, обокрал спящего сосседа

Ему грозит 2 года лишения свободы
Анна Полякова
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В Новом Уренгое по горячим следам задержали подозреваемого в краже. Местный житель обратился в полицию с заявлением о пропаже денег и телефона.

Выяснилось, что днем 5 июля соседи по общежитию выпивали. Когда, один из собутыльников заснул, второй украл мобильный и более 8 000 рублей.

Полицейские его задержали. Подозреваемым оказался 35-летний ранее неоднократно судимый мужчина, приехавший в город поработать.

Он признал свою вину, похищенный телефон изъят, а вот деньги вернуть не удалось, он успел потратить их на собственные нужды, сообщили в УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Пока с него взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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