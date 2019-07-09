Пуровчанам, пострадавшим от грозовой бури и пожара, окажут помощь

СЕГОДНЯ 15:59 2019-07-09T16:06:41+03:00

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В администрации Пуровского района состоялось заседание КЧС, на котором рассмотрели вопросы о выделении средств, для ликвидации последствий обрушившейся на Ханымей непогоды. Здесь обсудили меры оказания помощи пострадавшим в результате пожара 23 марта в Пуровске.

4 миллионов 318 тысяч рублей потратят на ликвидацию последствий грозовой бури в Ханымее и 294 тысяч рублей на матпомощь погорельцам в Пуровске. Члены районной комиссии единогласно решили выделить бюджетные средства из резервного фонда районной администрации.

Напомним, что 4 июля в результате грозовой бури пострадали три дома: два многоквартирника и один частный. Полностью сорвана кровля многоквартирного дома по улице Мира, а также в частном жилом доме на Речной улице. Кроме того частично повреждена кровля многоквартирного дома в Комсомольском квартале.

ИСТОЧНИК KP.RU