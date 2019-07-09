В Пуровском районе разыскивают пропавшего два дня назад мужчину
В Пуровском районе пропал мужчина. Сообщение об этом распространилось по соцсетям. Помощи в поиске исчезнувшего просят поисковики отряда «Лиза Алерт – Ямал».
Уточнятся, что местонахождении 47-летнего Владимира Мелькова ничего неизвестно с 7 июля. Мужчина ростом 175 сантиметров. плотного телосложения, волосы - темно-русые, глаза - карие.
В день исчезновения был одет в черную тканевую куртку, серый вязаный свитер, серые спецовочные штаны. Мужчина нуждается в медицинской помощи.
«Требуется помощь добровольцев на автономные задачи!», - пояснили участники отряда «Лиза Алерт – Ямал» на своей официальной страничке.
Всех, располагающих информацией о местонахождении Владимира Мелькова, просят сообщать по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU