2019-07-09T14:57:09+03:00
Происшествия

В Пуровском районе разыскивают пропавшего два дня назад мужчину

Исчезнувший нуждается в медицинской помощи
Анна Полякова
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В Пуровском районе разыскивают пропавшего два дня назад мужчину Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт Ямал"В Пуровском районе разыскивают пропавшего два дня назад мужчину Фото: Поисковый отряд "Лиза Алерт Ямал"
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В Пуровском районе пропал мужчина. Сообщение об этом распространилось по соцсетям. Помощи в поиске исчезнувшего просят поисковики отряда «Лиза АлертЯмал».

Уточнятся, что местонахождении 47-летнего Владимира Мелькова ничего неизвестно с 7 июля. Мужчина ростом 175 сантиметров. плотного телосложения, волосы - темно-русые, глаза - карие.

В день исчезновения был одет в черную тканевую куртку, серый вязаный свитер, серые спецовочные штаны. Мужчина нуждается в медицинской помощи.

«Требуется помощь добровольцев на автономные задачи!», - пояснили участники отряда «Лиза Алерт – Ямал» на своей официальной страничке.

Всех, располагающих информацией о местонахождении Владимира Мелькова, просят сообщать по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

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