2019-07-09T14:13:48+03:00
Общество

В Тазовском построят новый спорткомплекс рядом с будущим микрорайоном

Сейчас он на стадии проекта
Анна Полякова
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В Тазовском построят новый спорткомплекс рядом с будущим микрорайоном Фото: yanao.ruВ Тазовском построят новый спорткомплекс рядом с будущим микрорайоном Фото: yanao.ru
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В Тазовском в 2020 году начнется строительство нового спорткомплекса. Он появится прямо напротив «Солнечного». Уже готовится площадка под здание. Об этом сообщили во время рабочего визита губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в Тазовский район. Глава региона осмотрел стройплощадку микрорайона «Солнечный». Его возводят полностью под программу переселения из аварийного жилфонда, которого в районе достаточно много.

Через два года в «Солнечном» построятся первые два дома. К 2025 году будет готов весь жилой комплекс. Переехать смогут 837 семей.

Площадь нового спорткомплекса составит более 10 тысяч квадратных метров. Внутри разместятся универсальный зал для командных видов спорта, ледовый корт и бассейн. Сейчас он на стадии проекта.

По просьбам жителей района, которые они не раз озвучивали губернатору в социальных сетях, появятся и другие спортивные объекты. В Тазовском, Антипаюте и Гыде установят модульные футбольные манежи.

Сейчас в районе активно занимаются спортом более трёх тысяч человек. Новые спортобъекты помогут увеличить их число. В прошлом году открыли уличную спортплощадку – она стала местом притяжения всего посёлка. Это единственное место, оборудованное под сдачу ГТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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