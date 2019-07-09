Крупный лесной пожар ликвидирован в Пуровском районе

СЕГОДНЯ 13:53 2019-07-09T13:55:59+03:00

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Пуровские спасатели ликвидировали 8 июля крупный природный пожар. Как сообщили в районном управлении ГО и ЧС, на площади свыше сотни гектаров в районе Харампура горел лесной массив.

В тушении задействовали 27 человек, в распоряжении которых была одна единицу техники. Угрозы населённым пунктам нет. Всего с начала лета в районе зарегистрировано семнадцать пожаров площадью 352,9 гектара. Все возгорания ликвидированы, сообщили в администрации Пуровского района.

Напомним, на Ямале с 15 мая по 1 октября установлен пожароопасный период. С начала сезона на территории округа произошло 52 пожара на общей площади 685,5 га.

ИСТОЧНИК KP.RU