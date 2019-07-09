В новоуренгойском банке обнаружили поддельную купюру
Новоуренгойские полицейские изъяли из оборота поддельную денежную купюру. Фальшивку обнаружили сотрудники банка и сообщили, что кассир при пересчете денежных средств заметила денежная купюра номиналом 1 000 рублей, вызывающую сомнения в подлинности.
Правоохранители направили банкноту на исследование в местный экспертно- криминалистический центр.
Подозрения подтвердились - купюра не является денежным знаком, она изготовлена не предприятием, осуществляющим производство государственных денежных знаков Банка России, а при помощи печатающих устройств.
Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Наказанием з это преступление может быть лишение свободы сроком до 8 лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Сотрудники полиции просят при выявлении фальшивых купюр не пытаться самостоятельно избавиться от них, необходимо незамедлительно обратиться в полицию и дать исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщить приметы лица, осуществившего сбыт.
ИСТОЧНИК KP.RU