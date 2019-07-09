В новоуренгойском банке обнаружили поддельную купюру

СЕГОДНЯ 13:42 2019-07-09T13:49:32+03:00

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Новоуренгойские полицейские изъяли из оборота поддельную денежную купюру. Фальшивку обнаружили сотрудники банка и сообщили, что кассир при пересчете денежных средств заметила денежная купюра номиналом 1 000 рублей, вызывающую сомнения в подлинности.

Правоохранители направили банкноту на исследование в местный экспертно- криминалистический центр.

Подозрения подтвердились - купюра не является денежным знаком, она изготовлена не предприятием, осуществляющим производство государственных денежных знаков Банка России, а при помощи печатающих устройств.

Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Наказанием з это преступление может быть лишение свободы сроком до 8 лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Сотрудники полиции просят при выявлении фальшивых купюр не пытаться самостоятельно избавиться от них, необходимо незамедлительно обратиться в полицию и дать исчерпывающее объяснение, откуда появилась поддельная купюра, сообщить приметы лица, осуществившего сбыт.

ИСТОЧНИК KP.RU