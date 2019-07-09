СЕГОДНЯ 13:22 2019-07-09T13:25:26+03:00

В Салехарде подписан контракт на реконструкцию аэродрома в Новом Уренгое Фото: yanao.ru

Во время работ аэропорт продолжит функционировать

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Руководители УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский и ООО «Уренгойдорстрой» Александр Рысков 9 июля подписали договор о выполнении работ по реконструкции аэродрома в аэропорту Нового Уренгоя. Церемония подписания состоялась в Салехарде в присутствии губернатора Ямала Дмитрия Артюхова.

- Радует, что в результате серьёзного отбора, в котором участвовали самые разные потенциальные исполнители, победила ямальская компания. Она предложила самые лучшие условия и удовлетворила высокие требования инвестора к компетенциям, - отметил Дмитрий Артюхов.

Во время реконструкции аэропорт продолжит функционировать. Работы на взлётно-посадочной полосе будут вестись в перерывах между полётами воздушных судов по 16 часов. Остальные работы будут идти круглосуточно.

После реконструкции аэропорт Нового Уренгоя сможет принимать без ограничений современные пассажирские воздушные суда типа Boeing 737-800 и транспортные самолеты типа Ан-124.

Параллельно с реконструкцией аэродрома идёт подготовка проектной документации для строительства нового аэровокзального комплекса. Он позволит почти в 4 раза увеличить пропускную способность аэропорта. Современный терминал будет оборудован телескопическими трапами, сообщает правительство ЯНАО.

Первый этап запланирован уже на 2019-2020 годы. В 2019 году проект реконструкции аэропорта отмечен национальной премией в области развития инфраструктуры «Росинфра».

ИСТОЧНИК KP.RU