Российские министры дали оценку производительности труда в АО «Новомет-Пермь»

СЕГОДНЯ 12:52 2019-07-09T12:57:47+03:00

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Предприятие «Новомет-Пермь» участвует в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости». Первый заместитель Председателя Правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов, министр экономического развития РФ Максим Орешкин и полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров совместно с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым 5 июля в рамках рабочего визита в Пермь посетили портфельную компанию РОСНАНО АО «Новомет-Пермь».

В январе 2019 года в рамках программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости в Пермском крае» был выбран пилотный проект – «Изготовление насосов с литыми рабочими органами». В апреле создали рабочую группу по его оптимизации, тогда же стартовал пилотный проект совместно с «Федеральным Центром Компетенций» (ФЦК).

Проект АО «Новомет-Пермь» нацелен на увеличение эффективности производства и всего предприятия в целом. Для компании это отличная возможность стать более конкурентоспособными в условиях меняющегося рынка, отметили в пресс-службе УК «РОСНАНО».

Во время визита представителей власти на производственную площадку АО «Новомет Пермь» гендиректор компании Максим Перельман презентовал результаты выполнения программы. В рамках проекта проведена диагностика производственных процессов, проанализированы текущие показатели производительности и сформированы планы по их корректировке. Определены резервы для развития мощностей в условиях существующих ресурсов производственных цехов.

На сентябрь запланировали выйти на тиражирование по всем производственным процессам. В результате к январю 2020 года удастся увеличить производительность литейного производства с 25 тысяч до 35 тысяч ступеней в месяц.

Конечная цель программы - к 2021 году поднять выручку на одного сотрудника до 3,8 млн рублей по группе компаний и до 7,17 млн рублей по «Новомет-Перми».

По словам Максима Перельмана, сейчас существуют определенные резервы для роста и ускорения. Благодаря новым принципам и инструментам «узкие места» постепенно ликвидируют. По мнению руководителя компании, удастся повысить общую эффективность оборудования до 80-85%. В рамках программы полным ходом идет и роботизация процессов.

- Роботы должны полностью заменить людей на опасных и вредных участках производства. Высвободившийся персонал необходимо переориентировать на решение более творческих задач, а на тех участках, где присутствует монотонный процесс – дополнять ручной труд роботом, - считает гендиректор компании.

Напомним, что с 2017 года на территории Пермского края реализуется приоритетная федеральная программа «Производительность труда», получившая в 2018 году статус Национального проекта. Участие в ней на данный момент приняли около 30 предприятий региона, что дает им серьезные меры поддержки.

Речь не только о внедрении принципов бережливого производства, но и о вопросах цифровизации и автоматизации производственных процессов. Также выделяются субсидии на обучение специалистов. В 2019 году в регионе на эти цели будет направлено 111 млн рублей.

Программа осуществляется при поддержке Министерства экономического развития РФ, Правительства Пермского края, «Федерального центра компетенций», «Регионального центра компетенций» и сформированных групп на предприятиях-пилотах.

ИСТОЧНИК KP.RU